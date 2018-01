Yerry Mina canta salsa choke a periodista española de camino al Camp Nou

Cuando la reportera del canal oficial del Barcelona en Youtube le consultó por el tipo de música que escuchaba y bailaba, Yerry contestó: “Reguetón y salsa choke… es un estilo de música que me da tranquilidad. Una canción que me gusta es ‘Caíste en la trampa’ porque quien la canta es de mi pueblo y me nombra. Para mí es un orgullo”.

Acto seguido interpretó el coro de la canción para que la comunicadora lograra identificar el ritmo.

Además, dijo que sus bailes inicialmente no serán vistos en el ‘Barça’: “Por ahora estaré tranquilo, no enseñaré ninguno. Pero más adelante, en el vestuario, podría ser”.

También expresó que su comida favorita es la que su mamá prepara y cuando la periodista le pidió que le recomendara un plato colombiano, sugirió “patacón con ensaladita, jugo de mora, pollo, fríjoles y arroz”.

Finalmente, dejó claro que su sueño es “salir campeón con el Barcelona y triunfar”.

