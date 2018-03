Hodeg, de 21 años de edad y perteneciente al conjunto belga Quick Step, derrotó en el esprint final al noruego Kristoffer Halvorsen (Sky), campeón defensor, y al alemán Pascal Ackermann (Bora).

Te puede interesar: ‘Rigo’, Nibali, Bardet y Barguil, las figuras que tendrá el Dauphiné

El corredor monteriano contaba hasta el momento con la victoria en la sexta etapa del Tour de l’Avenir, en la que también ganó al embalaje, como su máximo logró.

Resultados:

1. Álvaro Hodeg (COL – Quick-Step)

2. Kristoffer Halvorsen (NOR – Sky)

3. Pascal Ackermann (ALE – Bora)

4. Matteo Pellucchi (ITA – Bora)

5. Adam Blythe (GBR – Aqua Blue)

Since the team's inception in 2003, 85 riders have won a race for Quick-Step Floors! Colombian @alvaro_hodeg is the newest member of this club.#WayToRide

Photo: @GettySport pic.twitter.com/VKtQEI1xau

— Quick-Step Cycling (@quickstepteam) March 16, 2018