Meses antes de la presentación del rediseño de Snapchat, 1,2 millones de usuarios de todo el mundo firmaron una petición para que el cambio no se llevara a cabo. Snap no puso atención a las quejas y confirmó que el cambio les costó perder 3 millones de usuarios, cerca del 3% de sus usuarios activos, señaló The Verge.

“Sentimos que ahora hemos abordado las mayores frustraciones que hemos escuchado y estamos ansiosos por avanzar más en la tremenda oportunidad que ahora tenemos de mostrar más del contenido correcto a las personas adecuadas” aseguró Spiegel a ese medio.

En cuanto a los ingresos de la compañía, hubo un aumento del 44 por ciento en los últimos años, pasaron de 182 millones de dólares en último trimestre del 2017 a 262 millones este año.

A pesar de los buenos números, para los inversionistas no es nada alentador que snapchat pierda usuarios, teniendo en cuenta que otras aplicaciones, como Instagram siguen ganando usuarios por doquier; sobre todo ahora que la menor del clan Kardashian, Kylie Jenner, lanzó un filtro de maquillaje para ‘Insta Stories’ y no para la plataforma del fantasmita flotante.