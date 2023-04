A través de Twitter, un ciudadano de Valledupar que se identifica como abogado en dicha red social, denunció que fue víctima del temido paseo millonario, mientras se encontraba ejerciendo labores como conductor de InDriver.

(Lea también: El jugoso botín que había en camión de valores que casi roban; cifra es escandalosa)

De acuerdo con la víctima, los hechos sucedieron el viernes 28 de abril, en horas de la noche. “Aprovechando la temporada de Festival recogí un servicio en la calle 6c con 19d del barrio La Esperanza, se dirigían al Primero de Mayo”, sostuvo.

Cuenta el joven que al auto se subieron dos hombres en la parte trasera y una mujer en el puesto del copiloto, cuando estaba a punto de llegar al destino final, uno de los hombres lo encañonó y le pidió todo el dinero.

“Solo cargaba 64 mil y unas monedas en el carro, el reloj smart Watch serie 4 y una cadena de oro que tenía puesta, los cuales me quitaron. El celular me lo quitó uno de los hombres, pero la mujer dijo: ‘Con ese celular iPhone nos pueden localizar’”, escribió la víctima.

Luego de esto, los asaltantes amenazaron al joven y le dijeron que llamara a los amigos para que le enviaran dinero a través de Nequi o Bancolombia, pues no se bajarían del carro hasta completar $ 1.000.000.

(Vea también: De principio a fin, así fue persecución y captura de banda que robó camión de valores)

“Luego de tener 90k en Nequi me obligaron a ir al cajero que está diagonal a rancho Klarens. Me dicen: ‘Entra, retira, si corres o algo no dudaré en pegarte un tiro y en llevarme el carro’. Luego de retirar me dicen que me dirija por la avenida Fundación”.