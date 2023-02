En diálogo con Q’HUBO, el conductor de servicio público Diego Martínez Lozano, dijo que la noche del jueves dejó un servicio en la Terminal y justo cuando arrancaba, el satelital (plataforma) le informó que una persona esperaba ser recogida en el mismo lugar.

“El pasajero estaba en la puerta por donde salen las personas que llegan a la Terminal. Al ver la placa se sube y metros más adelante, el Agente de Tránsito me hizo la señal de pare”, indicó el afectado.

Agregó que el funcionario le dijo malas palabras y le aseguró que en esa parte no podía recoger pasajeros. “Yo le dije que sí podíamos recoger personas en ese sector. Lo que uno no puede hacer, es tomar servicios sobre la avenida Ferrocarril, fuera de la bahía. Un día iba a tomar un servicio por la Ferrocarril y un mismo Agente de Tránsito me explicó que ahí no se podía. Indicó que se podía en la bahía y por donde los pasajeros llegan”.

Según el taxista, el Agente terminó diciéndole palabras de grueso calibre y le impuso dos comparendos, uno por recoger pasajeros en sitios prohibidos y el otro porque el extintor no tenía las letras claras.

“Me dañó hasta el carro. Me dijo que abriera el baúl y antes de que yo metiera la llave, él haló la manilla y la dañó. Me tuvo 40 minutos en el sitio, tiempo que perdí. Finalmente, como yo no quise firmar los comparendos, me tiró los documentos al interior del carro”.

“El otro Agente con el que estaba, le dijo: no importa que no firme, yo le sirvo de testigo”.

Diego Martínez indicó que ayer fue a la Secretaría de Tránsito donde le informaron que podía impugnar los comparendos y radicar la queja ante la Procuraduría.