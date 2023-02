Unos audios difundidos por Semana dejarían al descubierto una incomodidad que tiene actualmente el hermano del primer mandatario, quien recientemente se vio involucrado en una controversia por solicitudes económicas que abogados harían a narcos presos para hacerlos pasar por gestores de paz.

En la conversación que Juan Fernando Petro habría tenido con otra persona, cuya identidad la revista dijo desconocer, expuso la molestia que tiene por una camioneta blindada que no le ha sido facilitada.

Aunque el hermano del presidente aclararía en dichos audios que no hace parte del Gobierno, sí mencionaría que su cargo como Comisionado Internacional de Paz le permitiría tener un esquema de seguridad sólido.

Qué dice el hermano de Petro de Danilo Rueda.

Según lo mencionado por Semana, Juan Fernando estaría molesto con el Alto Comisionado para la Paz del Gobierno, quien según él está en ese cargo gracias a su intervención.

“Tu subdirector no entiende que yo no soy Comisionado de Paz, como Danilo Rueda. Él es el comisionado de paz del Gobierno Nacional. Danilo Rueda, de hecho yo lo puse ahí”, dijo el hermano del mandatario, según la conversación citada por la revista.

En sus declaraciones, el familiar del presidente dijo que fue nombrado en el cargo internacional desde Costa Rica, a través de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, comento que Rueda lo ha “perjudicado” por falta de una camioneta blindada para su seguridad.

“Entonces él no lo tiene claro y me ha perjudicado mucho en todo lo que tiene que ver con el compromiso de seguridad, porque hemos solicitado inclusive al Dapre una camioneta por mi cargo y no porque sea el hermano de Gustavo. Porque no entiende que no soy comisionado de paz, de la institución, del Gobierno, pero sí por mi cargo internacional”, mencionó el mismo medio sobre lo dicho por Juan Fernando.

En sus explicaciones, el hermano de Petro habría asegurado que su cargo lo obliga a desplazarse por distintos territorios del país, por lo que la falta de dicho vehículo lo deja en un riesgo “doble”.

Incluso, en los audios Juan Fernando habría mencionado que ya les hizo la misma solicitud a Mauricio Lizcano, del Departamento Administrativo de la Presidencia, a varios oficiales en la Fuerza Pública, entre otros, pero nadie le ha dado respuesta alguna.