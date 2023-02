Empleados públicos del Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, salieron a paro nacional para exigir que el Gobierno del presidente Gustavo Petro “se ponga serio”, según dijeron este jueves, con la actual situación que atraviesa una de las principales instituciones públicas de educación en el país.

El paro nacional también impacta las sedes en varios municipios de Antioquia que no tuvieron jornadas académicas este jueves ni las tendrán mañana viernes.

En el SENA de Calatrava de #Itagüí, Docentes y estudiantes manifiestan en la entrada de las instalaciones, protestando por el déficit presupuestal y la mala administración.

Los trabajadores denuncian que hoy el Sena no ha iniciado el calendario académico en su totalidad, tiene déficit presupuestal, no avanza con los procesos de formalización laboral y no tiene una participación clara en el Plan Nacional de Desarrollo.

Además, denuncian una presunta falta de transparencia en el nombramiento de los directivos en la institución.

En referencia al calendario académico atrasado, el sindicato denunció que solo se ha contratado el 55 % de los instructores necesarios, situación que estaría perjudicando la prestación del servicio educativo.

Además, explicó que si bien se asignó un aumento presupuestal por $400.000 millones, aún persiste un déficit por $250.000 millones.

#ParoNacionalSENA El Complejo Tecnológico Minero Agroempresarial, SENA, Regional Antioquia, sedes Puerto Berrío y Cisneros, subregiones nordeste y magdalena medio de ANT, se une al #ParoNacionalSENA y a los justos reclamos a la dirección del Sena

Por su parte, directivas del Sena informaron que “un grupo de alto nivel” de la entidad adelanta en este momento diálogos con representantes del sindicato para encontrar una solución y comunicará los resultados a los que se lleguen. solución y comunicará los resultados a los que se lleguen.