Se trata del Exma 2019, en el que se trataron temas de marketing e innovación digital y empresarial, emprendimiento, economía colaborativa, pero el foco del evento se centró en las palabras del también Nobel de Paz.

Cuando por fin Obama hizo presencia en el escenario dispuesto, tuvo una gran ovación y saludó con ese positivo mensaje, en español. A partir de allí, empezó su conversación en inglés.

Así se despide expresidente de EE. UU. Barack Obama del público del #EXMA2019. Fue ovacionado por varios minutos #NoticiasCaracol pic.twitter.com/Vr5PmrVu8e — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) May 28, 2019

Estas son algunas de las frases que se llevó el público que fue a verlo:

– Enfóquense en qué quieren hacer y no en quién quieren ser.

– Piensen en lo que les apasiona e inviertan toda su pasión y esfuerzo en eso. Las personas que triunfan son las que sienten pasión por lo que hacen.

– El mercado sólo funciona si hay buen gobierno y estructuras. Si no hay carreteras buenas o aeropuertos, electricidad, etc., todo eso afecta a las empresas y a la economía de un país.

– Uno de los problemas de Internet es que la gente cree que cualquier cosa es verdad. Eso es muy peligroso.

– Si se entra a una empresa y todos los tomadores de decisiones son hombres, eso significa que no estamos pensando bien las cosas.

– Los países que triunfan son esos donde los jóvenes tienen la oportunidad de estudiar.

– Siempre hay algo que podemos ajustar, a alguien que podemos tratar mejor o algún aporte que podemos a hacer a nuestra comunidad.

– A mis hijas les digo que no importa qué ames o qué quieras hacer… si no le inviertes tiempo no vas a ser excelente en ello y nadie quiere a una persona que no trabaje duro.

– Fue gratificante cuando el novelista García Márquez fue como invitado a la Casa Blanca y me regaló ‘Cien Años de Soledad’ y me la firmó con ‘100 años de amistad’. Gabriel era uno de mis preferidos cuando era joven.

– Un país tiene que invertir en educación. En Colombia y América Latina de invierte muy poco en educación.

– Las empresas que tengan éxito serán quienes les den valor a cada una de las personas que allí trabajan.

– Tenemos que invertir en educación pública y en infraestructura educativa. La mitad del talento de los jóvenes se pierde por falta de infraestructura.

– Si quieren cambiar el mundo o algo, empiecen ahora.

– Las máquinas harán muchas cosas pero las personas son las que crearán apps que les darán un valor agregado.

– Si en tu organización, en la vida o en tu familia no muestras respeto igualitario por las mujeres, ese escenario va a fracasar.

– Los países que triunfan son los que son educados. Hay que invertir en la educación pública. Si los colegios privados funcionan muy bien y los públicos no, solo se está entrenando bien a la mitad de la gente.

– Quiero un mundo para mis hijas en el que nos tomemos en serio el calentamiento global. Es ciencia, son datos.

– Los países que tienen éxito, son los que empoderan a todos, sin importar si vienen de una familia rica o pobre para que tengan la oportunidad de innovar en este mundo nuevo.

– La primera cosa que debe hacer Colombia es admitir que hay problemas raciales en el país y todo América Latina.

– Siempre le digo a los jóvenes que aprendan a trabajar con otras personas para estimularlos y elevarlos también. Si ellos triunfan, yo también triunfo.

– Tenemos que elevar las escalas de los profesores y hacer que la enseñanza sea una profesión querida por los maestros.