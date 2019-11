La denuncia la hizo la usuaria de Twitter @maluroes11, que sería la persona que grabó los videos de la agresión.

Esta fue solo una de las denuncias tanto de brutalidad policiaca como de vandalismo que se multiplicaron en redes sociales en el transcurso de este jueves.

En el primero de los videos se ve que un agente lleva a una persona tomada del cuello, a la que la mujer intenta defender. Es entonces que pasa a ser la víctima de al menos cuatro agentes que la emprenden en su contra, la reducen y la golpean en el suelo con sus tonfas y con patadas.

Luego se ve que los agresores intentan incorporarla, pero viendo que era infructuoso, la dejan abandonada y noqueada:

El guardia de la universidad de Los Andes me pide que me la lleve o le volverán a pegar. La mujer está aquí en mi apartamento y no sé qué hacer con ella. Tiene heridas en la cabeza, las piernas y hematomas por todo el cuerpo. pic.twitter.com/NKQRZMFfHm

— Marialu (@maluroes11) November 22, 2019