No obstante, las sorpresivas declaraciones del senador, que se dieron en el segundo debate del proyecto que crea 16 curules para víctimas del conflicto, llegaron después de una crítica a los acuerdos de paz porque según dijo, citó Blu Radio, “muchos que han visto que el Estado no aplica justicia, ven en esa inaplicación de justicia un mal ejemplo para seguir delinquiendo”.

“Señores de las Farc, a mí me parece bien importante tener la posibilidad de discutir con ustedes, me parece bien importante su presencia en el Congreso. Yo prefiero a un colombiano en el Congreso que en la cárcel. Lo prefiero en el Congreso que en la actividad criminal, pero me parece que lo que ha ocurrido dio mal ejemplo”, agregó Uribe, según la emisora.