El video fue grabado y publicado en Facebook por un vecino de la zona desde su casa, cuando escuchó los gritos, tanto de los agresores, como los de la víctima, relata el diario Daily Mail.

La impactante secuencia muestra a una pandilla corriendo detrás de un hombre, que tiran al suelo y luego agreden con patadas, puños, machetazos y hasta martillos, detalló el medio británico.

La policía fue alertada por la comunidad y reaccionó de manera inmediata. Minutos después a la agresión, lograron capturar a 2 hombres, de 20 y 28 años, que portaban un machete, un martillo y un mazo de goma, explicó el Daily Mail.

Fantastic teamwork by A Unit Newtown and @AstonWMP and the public (who called us initially) , responding to a call of males brandishing a machete and hammers. Arrived quickly on scene and detained the males after a chase. 2 in custody! #StopAndSearch #Birmingham #wmp 🤙 pic.twitter.com/KxFndbUzwV

— Force Response (@ResponseWMP) 12 de noviembre de 2018