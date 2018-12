En un principio, ella creyó que su hijo seguía dormido, así que decidió irse a trabajar. Debido a un presentimiento que tuvo, la mujer volvió temprano a su casa, ubicada en la ciudad de Rembau (Malasia) y se dio cuenta de que su hijo no respondía a sus llamados, informó Daily Mail.

La madre del menor se comunicó de inmediato con emergencias, por lo que unos médicos llegaron a su casa. Tras revisar al adolescente, ellos lo declararon muerto, indicó el diario inglés.

Aparte de sangre y quemaduras en la oreja izquierda, los doctores no encontraron ninguna otra lesión en el cuerpo de Mohammed. Además, la autopsia del cuerpo reveló que el adolescente murió al electrocutarse, agregó el medio.

El artículo continúa abajo

Usuarios de redes han compartido una foto de la víctima y otra de los audífonos que usó para alertar sobre los posibles riesgos que existen cuando se usan los celulares mientras se están cargando.

Hasta ahora, ningún medio ha revelado la marca del celular que usaba Mohammed.

#AdForumCo

A 16-year-old boy has died after he was electrocuted by his headphones that were plugged into his phone while it was charging

Mohammed Aidil Azzahar Zaharin was listening to music with his headphones plugged into his charging phone. pic.twitter.com/buv5SLcpNV

— AdForumCo (@AdForumCo) December 7, 2018