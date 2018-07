Por orden del superintendente policial, Eddie Johnson, se divulgó la grabación realizada por la cámara que portaba en su cuerpo la agente que hizo los disparos la noche del sábado.

Las imágenes muestran a la víctima, que este domingo fue identificada como Harith Agustus, de 37 años, cuando es interceptada por varios policías que quieren revisarle la cintura, donde asoma lo que parece ser una pistola y un cargador.

Augustus, que trabajaba como peluquero en el vecindario habitado mayoritariamente por población negra, se aleja dando manotazos y luego parece intentar empuñar el arma, cuando es abatido de varios disparos.

Johnson, cuyo departamento ha sido investigado por la Secretaría de Justicia ante denuncias de uso excesivo de la fuerza letal, calificó de “trágico” el episodio, y dijo que esperan que el vecindario colabore con la Policía.

Jonhson informó que el video fue mostrado antes de la divulgación a la familia de la víctima, para intentar apaciguar la situación de alta tensión que se vivía en el área.

Apenas conocida la noticia de la muerte de Augustus en la noche del sábado, vecinos de South Shore se reunieron en un estacionamiento cerca del Tercer Distrito policial del vecindario y comenzaron a arrojar piedras y botellas a las autoridades.

Cuatro agresores fueron detenidos y varios agentes resultaron heridos cuando la Policía reprimió la protesta a empujones y con el uso de sus bastones. Además, dos patrullas policiales resultaron con los neumáticos cortados y serios daños.

El video divulgado dura 45 segundos y no tiene sonido. Otras grabaciones del incidente permanecen reservadas y son examinados por la Oficina de Responsabilidad Policial, que se encarga de investigar los tiroteos donde participa la Policía.

Video of confrontation between police and Mr. Augustus at 71st and Jeffery. pic.twitter.com/Qd9q9IXNdS

— Anthony Guglielmi (@AJGuglielmi) 15 de julio de 2018