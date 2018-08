Entre los detenidos figura una enfermera que proporcionaba analgésicos a las víctimas para calmar los llantos y la desesperación en el momento de las fracturas provocadas con pesas como las que se emplean en los gimnasios, explicó la policía.

Las víctimas solían ser abandonadas al borde de una carretera cerca de Palermo, donde falsos testigos describían el accidente a los servicios de emergencia.

Las pandillas prometían a las víctimas cerca del 30 % del dinero del seguro, que podía sumar hasta 150.000 euros (500 millones de pesos colombianos), según la gravedad de las lesiones.

De acuerdo con la policía, las pandillas en realidad pagaban sólo entre 50 y 100 euros a las víctimas, incluso cuando las consecuencias de las lesiones las dejaban en silla de ruedas y durante meses incapacitadas.

El jefe de Policía de Palermo, Roberto Ruperti, confesó a la prensa que era la primera vez que se descubría un negocio criminal tan cruel.

La investigación policial se inició después de que en enero del 2017 fuera descubierto un tunecino muerto con varias fracturas, al parecer atropellado por un automóvil.

Los médicos legales descubrieron durante la autopsia que las fracturas no correspondían a un accidente, que no había rastros del automóvil y que las declaraciones de los peritos no correspondían.

Entre los detenidos figura un perito de seguros, considerado el líder de la banda.