La cantante vestía un blazer de color blanco (que llevaba cerrado) y debajo de este no portaba ninguna prenda, por lo que se veía gran parte de su abdomen y pechos, lo que no le cayó en gracia al hombre.

“Cómo que no llevo ni sostén”, lo cuestionó la artista a lo que él respondió: “No llevas, van a pensar que soy un padre consentidor (alcahueta)”.

Pero la discusión no acabó allí, el hombre comentó: “No te había visto yo una cosa así”, y ella refutó: “Pero si no se ve nada”, a lo que Peregrín contestó: “Porque no llevas sostén, es invisible […] Si yo llego a saber esto, no vengo”.

La conversación siguió y la cantante defendió su posición asegurando que él estaba exagerando las cosas y que además esta era la moda y ella ya estaba en edad de usar este tipo de prendas.

Esta es la grabación: