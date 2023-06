Molesto y preocupado, así se vio al acordeonero Rolando Ochoa en un video publicado en su cuenta de Instagram, en el que mostró su descontento con las autoridades de tránsito de los municipios de Fonseca (La Guajira) y Codazzi (Cesar), por una serie de infracciones de tránsito que aparecen a su nombre en el SIMIT.

Según lo relatado por el acordeonero, las fechas en las que supuestamente cometió las infracciones no coinciden, asegurando que en ese momento se encontraba en otras regiones del país cumpliendo con sus presentaciones musicales al lado de su agrupación Zona 8.

“Me gustaría saber si alguien conoce al director de Tránsito de Fonseca. Me aparecen dos partes de la Van; tengo mucho tiempo que no agarro por allá y ahora aparece un supuesto parte que me hizo un policía porque no tenía el cinturón puesto y no sé en qué tiempo me pararon para hacer ese parte…Y el mismo día creo que hay uno de desacato a la autoridad, o sea como que me pararon y yo me volé del sitio”, dijo Rolando Ochoa.