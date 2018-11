5 tips para que su fiesta quinceañera no sea ñera según Próculo Rico

“Eso es lo que nos da miedo, que no nos censuren”: Santiago Moure

Estuvimos en la grabación del programa de despedida de ‘La Tele Letal’ y hablamos con sus presentadores para aclarar los rumores que indignaron hasta al exalcalde Gustavo Petro, e inundó las redes con mensajes de apoyo y rechazo a los sucesos, porque algunos aseguraban que Santiago y Martín habían sido censurados.

¿Es este el último programa de la historia de ‘La Tele’?

Ellos afirman que los rumores empezaron cuando no dejaron que Gabriel Delascasas siguiera saliendo en una de las secciones del programa, pues un comité liderado por ‘Doña Anciana’ dudaba de su talento. Con respecto a si es o no el fin del programa, aseguraron que no tienen la menor idea de lo que vaya a pasar.

Sin embargo, durante la grabación del episodio, hablaron de estar en negociaciones y es el mismísimo ‘Cerdo’ quien los va a representar para asegurar que sus peticiones sean escuchadas. En el video de apertura los protagonistas hablaron acerca de las comparaciones que les hicieron con Jaime Garzón, y la relación del Fiscal con la supuesta terminación del programa.