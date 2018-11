Yina hizo una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram donde se le puede ver con una venda alrededor de la cara, los labios hinchados, moretones en la cara, y con dificultad para hablar debido a los múltiples procedimientos a los que se sometió en los últimos días.

La joven aseveró que estaba alejada de sus seguidores pues el doctor Urazán la “mandó a engordar” con el fin de después usar esa grasa para las operaciones de la cola, el mentón y los labios.

“Me hizo un arreglo en la prótesis del mentón, me hice los labios, pero así no van a quedar, van a quedar delgaditos, divinos. Me hice los pómulos, me hizo la lipo completa. Duele, pero yo me aguanto”, afirmó Yina.

Además, la empresaria afirmó que la intención principal de volver al quirófano era someterse a una reconstrucción de glúteos, pero decidió no ponerse prótesis ya que su cola había pasado por varias cirugías a causa de los biopolímeros que le inyectaron hace un tiempo.

“Gracias a Dios, ya estoy bien de los biopolímeros. Uno no tiene que abusar de la vida, de las oportunidades. Decidí no hacerlo, no me puse prótesis”, expresó la exprotagonista de novela.

A continuación, un aparte de la transmisión en vivo de Yina: