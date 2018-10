View this post on Instagram

Cuando era chiquita me molestaban por mi altura y los huesos de mis hombros. Después empezó el modelaje y a los 16 años los diseñadores me comparaban con las demas. “Camina como ellas” “haz dieta”, “párate como una princesa, como ella”. Me escogieron para muchas cosas pero también me rechazaron para otras. Empezó el reinado y me decían que me operara, que fuera más al gimnasio… en fin. Me criticaron cada pelo. Gané el Miss Universo y los comentarios fueron que debida ser más reina, arreglarme más, mostrar más. Ahora en las campañas de modelaje me dicen que soy muy voluptuosa, muy caderona, que mis dientes son muy grandes y mucho más. Para ningún medio o ámbito he sido “suficiente” aunque para muchos de ustedes sea perfecta. ¿A quién debería escuchar? Nunca me lo he tomado en serio para serles sincera. Afortunadamente mis papás me han inculcado otro tipo de cosas como la importancia de la familia, los amigos, el trabajo, el amor y los sueños. Por eso escribí en mi blog sobre “El encanto de la imperfección”. En las diferencias está el encanto, en tus defectos está tu originalidad. Úsalas, disfrútalas, o simplemente déjalas atrás. En qué quieres basar tu vida? En mi caso, no pretendo tomarme en serio ni los halagos ni las críticas. ¡Si quieren saber más lo que pienso vayan a mi blog y me cuentan que les parece! Solo amor para ustedes mis queridos ❤️