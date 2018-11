Restrepo publicó la sencilla receta, en la que mezcla el banano con yogur para bebé, y de inmediato muchos de sus seguidores arremetieron contra la actriz asegurando que los lácteos no son recomendables para los bebés, que la merienda contenía mucha azúcar e incluso, que le estaba dando “veneno” a su hija.

De igual manera, en los comentarios le lanzaron fuertes críticas por convertir sus publicaciones en publicidad.

La actriz no soportó los malos comentarios y, a través de sus historias de Instagram, se desahogó diciendo que la alimentación de su familia se basa en el “equilibrio”, por lo que no se va a los extremos “de que todas las leches tienen que ser vegetales”, y agregó que “si a usted no le gusta la receta pues no la tome, tan sencillo como eso”.

Además, aseguró que ella no está “engañando” a nadie y seguirá haciéndole publicidad a las marcas que consume porque también es su “trabajo”. No obstante, aclaró que solo trabaja con marcas que hacen parte o que puede incorporar a su estilo de vida, pues es una persona “coherente” con lo que expone en sus redes sociales.

Finalmente añadió que cada quien es libre de decidir a quién sigue y a quién no, y enfatizó en que es “válido” que ella también dé su punto de vista.

Después de sus historias, Restrepo recibió muchos comentarios de apoyo.