HOLA holaaaaaa 💙💙 Encuentren las diferencias 😂😍 Verlos a los dos al tiempo en cada eco es casiiiii imposible 🙈🤦🏼‍♀️ Luciano, que está ubicado arriba en mi panza, atravesado horizontalmente, casi nunca se deja ver porque ama ver hacia mi espalda 😂 Y Lorenzo, que está abajo, con la cabeza hacia el canal de parto y será oficialmente el mayor de los dos, no para de moverse y tomarle una foto es una odisea 😳💙💙 Al verlos se me desaparecen las molestias 🙏🏻 Más cuando veo este milagro y que todo va en orden hasta el momento ✨ y que se están empezando a poner gorditos y llenitos 😍 Yo todavía no lo puedo creer 😳😍🙏🏻✨ yNO PUEDO creer que hoy con #26Semanas tengo 65 cm de ser humano creado por miiiiiiii en mi pancita…que digo pancitaaaa….panZOTAAAAAAAA 😂😂😂 (Pst: en esta foto el que está arriba es Lorenzo, que cómo les digo estaría listo para nacer por parto natural pero yo no puedo intentar ese tipo de parto por lo que me sucedió en el parto pasado -acretismo placentario- y por mi condición autoinmune 😒 Luciano es el que está abajo en la foto y será el menor de los dos. Sus posiciones ya no cambian entonces por eso ya sé cuál es cuál y quién será el mayor 🙏🏻😍)

A post shared by Maria Clara Rodriguez (@mariaclararod) on Jul 11, 2018 at 7:17pm PDT