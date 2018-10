Sus compañeros de set aprovecharon para molestarla por el vestido que llevaba puesto en la captura e hicieron una comparación de cómo se ve en la actualidad y Violeta Bergonzi dijo: “Ahora sí al repollito de la iglesia no lo miren mal porque se puede convertir en este bollo”.

Ante esto, Garrido expresó para el medio:

“La verdad es que yo sí no niego lo que yo me he hecho; me he hecho mi bustico porque era bien panchita, doble espalda, y me hice mi naricita; sin ser la más bonita, era peor de la que ven ahora, pero de resto no me hice más nada, salivita en ayunas y bastante vitamina C”. Luego señaló el músculo de su brazo y agregó: “Caja de huevos”.