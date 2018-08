June 13, 2016 – Mihaly ‘Michu’ Meszaros passes away at the age of 76. #mihalymeszaros #michumeszaros #waxwork #bigtoppeewee #warlockthearmageddon #alf #actor #inmemoriam #horrorislife #horrorfanatic #horrorfan #horrorgram #instahorror #horrorjunkie #horroraddict #horrorpodcast #podcast #themidwestmonsters #horrornerd #horrorlover #horrorgeek #horrormovies #horrorlife #horrorfamily #horrorobsessed #horror

A post shared by Professor Wagstaff/ Ryan (@the_midwest_monsters) on Jun 13, 2018 at 12:34am PDT