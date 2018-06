El músico, que respondía originalmente al nombre de Jahseh Dwayne Onfroy, fue trasladado tras el tiroteo a un centro médico, donde murió poco después, según confirmaron las autoridades.

El cantautor de hip hop enfrentaba cargos de violencia doméstica contra su novia embarazada, los cuales había desmentido.

Según el sitio web TMZ, la policía recibió por la tarde una llamada telefónica que informaba que dos atacantes con capucha habían robado una bolsa Louis Vuitton del vehículo del rapero, antes de regresar a un auto negro para escapar.

Onfroy presentó en 2017 su álbum debut, ‘17’, y en marzo pasado lanzó el segundo, titulado ‘?’, con el que debutó de primero en la lista de todos los géneros de Billboard 200, en la que también se destacó con sus sencillos ‘Sad!’ y ‘Changes’.

El artista comenzó a escribir música tras ser liberado de un centro correccional juvenil y lanzó en 2013 su primera canción en la plataforma de distribución de audio SoundCloud, titulada ‘News/Flock’.

El rapero Kanye West dedicó un mensaje en su cuenta de Twitter, en donde le dijo que lo inspiró mucho mientras estuvo aquí:

rest in peace 🙏🙏🙏 I never told you how much you inspired me when you were here thank you for existing pic.twitter.com/QU7DR3Ghbw

— KANYE WEST (@kanyewest) June 18, 2018