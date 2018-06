YouTube The Late Late Show with James Corden

Corden, de 39 años, compartió primero en Twitter una imagen en la que se le puede ver abrazado al músico de 75 años, enfrente del carro modelo Range Rover donde se grabó el programa, que emite la cadena estadounidense CBS.

La aparición de McCartney en el ‘Carpool Karaoke’, una sección del show en la que Corden conduce un vehículo mientras canta canciones con artistas de renombre, se enmarca dentro de una serie de episodios especiales grabados en el Reino Unido y ya tiene un ‘teaser’, que se puede ver a continuación.

En el adelanto, Corden juega con la letra de la canción ‘Help!’ para decir en el teléfono “I need somebody, not just anybody” (Necesito a alguien, no a cualquiera), ante de que el cantante se suba al auto e interprete con el presentador temas como ‘Drive My Car’.

“No puedo esperar a que lo vean. Ha sido un día que recordaré para siempre”, escribió Corden en Twitter después de grabar con el compositor, nombrado Caballero del Imperio Británico en 1997.

‘Carpool Karaoke’ ha contado con apariciones de estrellas como Adele, Stevie Wonder, Lady Gaga, Elton John o Justin Bieber, que han logrado más de 2.000 millones de reproducciones en YouTube y más de ocho millones de suscriptores.