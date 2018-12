Uno de ellos es su esposa, la señora Clara Parra Beltrán, que actualmente es la alta consejera presidencial para la Competitividad y el Sector Privado.

El otro cargo lo ocupa desde hace pocas semanas Andrés Parra Beltrán, cuñado de Carrasquilla, que se posesionó como subgerente de Estructuración del Fondo de Adaptación, una institución que está adscrita al Ministerio de Hacienda que lidera Carrasquilla, según señala Coronell en su columna de Semana.

El columnista enfatiza en que dicho Fondo de Adaptación es una entidad del Gobierno que pocos conocen, pero que ha ejecutado un presupuesto de más de 7 billones de pesos, y este año recibirá más de 700.000 millones.

“Entre sus actividades (las del Fondo) hay algunas afines a la vida anterior del doctor Carrasquilla: el fondo ha ejecutado obras de acueducto y alcantarillado en 151 municipios de Colombia”, señala Coronell, haciendo mención a los polémicos bonos de agua de Carrasquilla, de los cuales se habría beneficiado una empresa del funcionario con más de 8.000 millones de pesos.

El columnista va más allá y asegura que interrogó al Minhacienda sobre qué pensaba del nombramiento de su cuñado en el Fondo de Adaptación, a lo que este respondió con disgusto: “Me enfurecería tal cosa si se tratara de un regalo ajeno a los méritos. Andrés, mi estimado cuñado, ya había trabajado antes en el Fondo Adaptación”.

Frente a esto, Coronell afirma que no está dudando de las capacidades profesionales del cuñado, sino que no considera ético que sea nombrado en una entidad que está ligada al ministerio que lidera Carrasquilla. Además, afirma que cuando Parra trabajó tiempo atrás en el Fondo no tenía la responsabilidad de ahora y, lo más cuestionable, Carrasquilla no era ministro.

El Ministro de Hacienda, por su parte, asegura que él nada tuvo que ver con el nombramiento de su cuñado y que su llegada al Fondo es para el bien del país.

“Lo invito a que me demuestre un profesional que reúna las condiciones que hoy día se necesitan para servirle al país: 1) preparación académica y experiencia en el campo respectivo; 2) paciencia para aguantar las andanadas del periodismo ‘investigativo’ que, con tal de facturar alguito, está dispuesto a acabarle la carrera al que sea”, respondió Carrasquilla a Coronell.

Ante esto, el columnista de Semana afirma que el Ministro está equivocado porque sí es válido preguntar por la presencia de familiares de un funcionario como él en el Gobierno.

“Él, su esposa la consejera presidencial y ahora su cuñado son sujetos al escrutinio público que el periodismo deje ejercer. Responder de esa manera no lo hace mejor funcionario, ni mejor persona”, sentencia Coronell.