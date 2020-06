green

En ese sentido, este martes se reactivan las cámaras salvavidas en la capital y los cambios se centrarán en la notificación para los infractores. De ahora en adelante, primero se citará al propietario del carro y luego se inicia una investigación que dará cuenta de quién iba manejando para imponer la multa, describe CM&.

“A partir del martes (hoy) retomamos nuestro proceso de fotodetección ajustado a lo que dice la Corte. Antes (la multa) se subía de manera automática esta detección al sistema, ahora no lo estamos haciendo de manera automática respetando el fallo y acatando el debido proceso”, afirmó a ese noticiero el secretario de Movilidad de Bogotá, Nicolás Estupiñán.

La administración distrital fue enfática en que hasta que no se identifique plenamente al conductor, luego de la mencionada investigación, no se causará la multa. Sin embargo, también aclaró que no se detendrá este mecanismo que castiga a quienes vayan con una velocidad superior a 50 kilómetros por hora en diferentes vías de la ciudad.

Pero, ¿qué pasará con quienes fueron multados en el marco del limbo jurídico con estas cámaras? Según CM&, la sanción se podrá impugnar.

Hace una semana se conoció el texto definitivo de la Corte Constitucional, en el que deja inexequible, sin alcance jurídico, el parágrafo 1 del artículo 8 de la Ley 1843 de 2017 que señala: “El propietario del vehículo será solidariamente responsable con el conductor, previa su vinculación al proceso contravencional, a través de la notificación del comparendo en los términos previstos en el presente artículo, permitiendo que ejerza su derecho de defensa”.

Desde el 6 de febrero pasado, cuando todavía no se había desatado la crisis por el coronavirus, la Corte se pronunció sobre el funcionamiento de estos dispositivos. Dese esa época, el alto tribunal insistió en que la responsabilidad ahora recae solamente en quien comete la infracción.

Pero, según Noticias Caracol, esa responsabilidad no es solamente en el aspecto monetario, sino “con las consecuencias que se añadan a este tipo de conductas”.