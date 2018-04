Uber sigue demostrando su intención de tener participación en más sistemas de transporte que se integren y brinden más servicios dentro de su aplicación. Por esta razón, compró ese negocio, una empresa que promete dentro de la creciente ‘batalla’ de servicios de bicicleta actuales, como reporta Forbes.

Esta empresa brinda un servicio de préstamo de bicicletas ecoamigables con asistencia de pedaleo, que no necesitan ser dejadas en estaciones a lo largo de las ciudades. En vez de parquearlas en estos puntos, se pueden dejar y asegurar en cualquier lugar al terminar de usarlas; y otro usuario, a través de la aplicación, puede encontrarlas y desbloquearlas para usarlas.

Como añade el mismo medio, el vínculo entre estas dos empresas viene de años atrás cuando Jump recibió un permiso para operar en San Francisco, California, y Uber prestó su plataforma para brindar el servicio. Gracias al éxito que tuvo la alianza, empezaron a considerar la compra.

Esta movida supone un cambio en la estrategia de negocio, pues, por ejemplo, en Uber X los dueños de los vehículos son los conductores mientras que en las bicicletas, la compañía se debe responsabilizar de la compra y el mantenimiento.

Con un tuit, Uber confirmó públicamente el acuerdo:

“Bienvenido a la familia @JumpMobility! Un paso más cerca de nuestra visión de integrar múltiples formas de transporte dentro de la aplicación de Uber”

Welcome to the family @JumpMobility! One step closer to our vision of bringing together multiple modes of transportation within the Uber app.

— Uber (@Uber) April 9, 2018