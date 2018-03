En cuanto al diseño, el gigante asiático apuesta por un dispositivo muy parecido al iPhone X, viene con biseles apenas visibles, y nuevos acabados en colores degradados.

En lo que tiene que ver con rendimiento, los Huawei P20 y P20 Pro incorporan un procesador Krin 970 con una unidad de procesamiento neural dedicado, así como EMUI 8.1 basado en Android 8.1.

Sobre los precios, la compañía dio a conocer en la presentación que en Europa se venderá el P20 con un precio de 649 euros (cerca de 2’300.000 pesos colombianos) y el P20 Pro costará 899 euros (más de 3 millones de pesos).

Huawei P20 is officially priced at 649 Eur while the P20 Pro is priced at 899 Eur. Porsche Design Mate RS priced from 1695 Eur https://t.co/YpdyLW3Rlk pic.twitter.com/XyBjTUvv0C

— SoyaCincau (@Soya_Cincau) March 27, 2018