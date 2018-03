Como característica más destacada y más anunciada se añadió una tercera cámara telefoto trasera de 8 MP con estabilización óptica, también de Leica. Al juntarse con las otras dos, maneja una apertura automática de entre f/1.6 y f/2.4, permite hacer 3x de zoom óptico o 5x de zoom híbrido y aumenta a 40 los megapixeles totales (es posible configurar el equipo para que tome fotos con la resolución completa).

Además, la compañía anuncia que tiene inteligencia artificial para la estabilización que reconoce objetos como comida, mascotas o paisajes, lo que le ayuda a entender las formas y los detalles, creando así fotografías al nivel de las profesionales.

Otra novedad, es la aparición de algo que ya había hecho Samsung con su S9, y es la posibilidad de hacer videos en ultracámara lenta a 960 cuadros por segundo a 720p de resolución. Seguramente esta característica se pondrá de moda en otros equipos de otras compañías. También, la cámara frontal será de 24 MP.

Las demás características del equipo son un tamaño de pantalla de 6,1” Full display, con un ‘notch’ o pestaña que guarda la cámara frontal, con resolución Full HD+OLED (la versión P20 será LCD). Seguirá teniendo lector de huella en la parte baja y también se podrá desbloquear con reconocimiento facial. El procesador es un Kirin 970 hecho por la misma compañía, la batería es de 4,000mAh y tendrá 6GB de Ram.

