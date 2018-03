En los casos de productos olvidados en los que no se logra contactar al usuario, estos se quedan por un periodo prolongado en el Centro de Apoyo de Uber de las ciudades, en caso que el usuario realice un reporte.

Según el Índice de Artículos Perdidos realizado por Uber, entre las 11:00 p.m y 1:00 a.m. es la franja horaria más común para que las personas olviden sus objetos, a diferencia de las 5:00 a.m. y 7:00 a.m. que es cuando menos registros de artículos extraviados se presentan.

En Colombia los artículos extraviados con mayor frecuencia en el último año son:

112 celulares

76 billeteras

44 cédulas

39 sombrillas

22 audífonos

Según el Índice, los objetos olvidados más curiosos en Colombia han sido:

Violín

Vallas publicitarias

Ventilador

Retenedor (aparato bucal)

Ollas

Silla de madera

Licuadora de muñecos animados

Equipo de natación

Cubeta de huevos

Diploma de universidad

Carne cruda

Caneca de basura

Pasaportes

Uber está en más de 600 ciudades en el mundo, en el resto del mundo y de acuerdo al Índice de Artículos Perdidos, los objetos olvidados más raros son:

Papeles de divorcio

Diamante de 1.3 quilates

Chaleco anti balas

Dientes de oro con diamantes

Caja de extensiones de pelo

Televisor

Ukelele

Pizza

Certificado de matrimonio

Jetpack (propulsor personal)

Adicionalmente, las cosas que son más olvidadas son: