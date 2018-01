Este es el mundo imposible de pasar de 'Super Mario'

Braden Moor, creador del mapa ‘Juicios de la Muerte’, señaló en una entrevista con Waypoint que este el más mundo difícil de todo el juego.

Fue creado en septiembre de 2015, su primer intento se dio en diciembre de ese mismo año y desde entonces trata de superarlo sin éxito alguno. En total le ha dedicado 2.000 horas al mapa, repartidas en 385 una primera vez, y 1.615 una segunda.

“Es increíble que esto haya llegado hasta 2018. Espero que sea una nueva era con buenos intentos, progreso y ojalá una victoria. Nunca sé que esperar cuando prendo el Wii U para una nueva sesión”, dijo Moor .

Si el mapa se juega sin ningún error, es posible que se supere dentro del límite de 500 segundos establecido (unos 8 minutos) por Mario Maker. Sin embargo, cada segundo de duda resulta mortal, pues los peligros y las amenazas son constantes; para poder hacer el nivel público, el creador debe demostrar que no es imposible, es decir, debe pasarlo él mismo.

La razón por la que es tan difícil la explica Moor: “Porque siempre me encontraba mejorando. Mientras avanzaba me daba cuenta que el nivel no cumplía con mis expectativas en cuanto a la dificultad. Por esta razón ha sido un proyecto tan largo, es una constante evolución. A veces me pongo con toda la determinación y otras veces no espero nada. A veces me siento bien cuando termino una sesión porque logre mejorar y mantener el nivel. Otras veces siento que no avancé nada, esa es la realidad. Nunca pierdo la motivación y cuando veo los videos de mis intentos me doy cuenta lo cerca que estoy de lograrlo”

En esta transmisión de Twitch, se puede observar la complejidad del mundo