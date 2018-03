El proceso de emular estos juegos se da a partir de una necesidad que ven los colaboradores de la página para preservar los juegos que consideran más importantes. Esto además porque las consolas donde ‘corrían’ estos juegos ya son obsoletas, y, aunque es posible leer los chips, se corre un riesgo muy grande de perder el juego, como señala The Verge.

Ese mismo medio afirma que para traspasarlos a Internet desde su versión LCD es necesario escanear, vectorizar y rastrear cada componente del juego. Para lograr una representación más precisa fue necesario separar el panel LCD del circuito para determinar cuáles eran las luces que se prendían en algunas partes del juego para representarlas de manera correcta en la nueva versión.

"You Can Now Play Classic LED Handheld Games Online" via @nerdist at https://t.co/yYUhQiwlnd

Play the collection at:https://t.co/eDSuFseugZ pic.twitter.com/5vTuDC8jHP

— Internet Archive (@internetarchive) March 20, 2018