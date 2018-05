Una de las estrategias de negocio de Samsung a lo largo de los últimos años ha sido lanzar colores especiales de sus celulares más recientes en distintas regiones del mundo.

Por ejemplo, en 2016 se lanzó un S6 color azul que tomaba inspiración de piedras preciosas. En 2017, ocurrió lo mismo con el azul coral del Note 7, como recuerda Gadget Hacks.

Get the Samsung Galaxy S6 in blue topaz, exclusively from Smart. Apply now at http://t.co/PUdjZJ6pij #SmartGalaxyS6 pic.twitter.com/i5B8GtUaqk

— SMART (@LiveSmart) June 14, 2015