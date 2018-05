En las últimas horas Rodrigo Londoño divulgó en sus redes sociales un texto en el que le propuso a Uribe ir juntos a la Comisión de la Verdad para “aclarar” la responsabilidad de cada uno en el conflicto interno del país.

En la invitación, ‘Timochenko’ le dice al senador: “Debe tener claro usted que los desarrollos del proceso terminarán por conducirlo ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Solo esa razón explica su afán por destruir la justicia especial, sueño imposible, y el que su candidato a la Presidencia, por insinuación suya, proponga una sola Corte para Colombia, pretendiendo arrasar con ello las instancias de jurisdicción ordinaria en las cuales su nombre, por razón de sus múltiples conductas, se ventila y encuentra en vilo”.

Y agrega: “Aceptando que usted, nosotros y muchos otros nos encontramos a las puertas de responder ante la justicia, por conductas relacionadas con el conflicto interno, bueno sería darle al país un ejemplo acerca de en qué consiste la búsqueda y el esclarecimiento de la verdad”.

Luego de esas palabras, lo invitó a acordar una fecha para contribuir a eso:

Dr @AlvaroUribeVel , le formulo una nueva invitación. Encontrémonos ante la Comisión de la Verdad, con el propósito expedito de aclarar nuestras responsabilidades del pasado. Fije la fecha e iremos juntos.https://t.co/1Bk2yewNBN pic.twitter.com/ONKgheq60B — Rodrigo Londoño (@TimoFARC) 15 de mayo de 2018

Hasta el momento, Uribe no ha dado respuesta a la publicación de ‘Timochenko’, pero horas después fue Duque el que decidió intervenir en la conversación y le pidió a través de declaraciones a medios que no se comparara con el expresidente. “Que no venga ahora de descarado a tratar de equipararse a la ciudadanía de bien, mejor que reparen a las víctimas, que digan toda la verdad y que cumplan sus penas”, manifestó el candidato.

Duque puntualizó: “Me parece que lo primero que tiene que hacer ‘Timochenko’ y todos los cabecillas es hablarle al país con la verdad, ellos son los que han amenazado y flagelado al pueblo colombiano, que le entreguen al país toda la información de sus vínculos con el narcotráfico y que digan donde tienen los bienes ocultos en cabeza de testaferros”.

Lo que tiene que hacer ‘Timochenko’ es hablarle con la verdad al país: Duque : https://t.co/ApOvAKBOhh — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) 15 de mayo de 2018

El líder de la Farc decidió responderle este miércoles a Duque con otra invitación, pero esta vez para que él acuda a la justicia ordinaria:

Sr. @IvanDuque no fue a usted a quien invite a presentarse junto a mí ante la JEP (@JurisdiccPaz) o la Comisión de la Verdad. Usted debiera presentarse a la Fiscalía a explicar su viaje a Brasil, acompañando a Oscar Iván Zuluaga, a entrevistarse con un publicista de Odebrecht. pic.twitter.com/3wp1XEIvTw — Rodrigo Londoño (@TimoFARC) 16 de mayo de 2018

La nueva publicación de Londoño no ha recibido respuesta del candidato, del expresidente, de Zuluaga, ni del partido.

Entre tanto, la invitación de ‘Timochenko’ a Uribe había sido destacada como positiva por el ministro del Interior, Guillermo Rivera:

“El Gobierno siempre ha creído que un elemento fundamental para los colombianos es la verdad y por esa razón se estableció en la Constitución colombiana un sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición. Ese sistema ya está empezando a ser desarrollado y todo lo que contribuya con la verdad va a ser muy importante para la reconciliación de los colombianos”.