Calderón citó los trabajos del portal ‘La Silla Vacia’, la Misión de Observación Electoral (MOE) y la Fundación Paz y Reconciliación. Vélez, además, tuvo que responder al aire sobre los 2 casos más sonados en los últimos días: el del candidato César Lorduy Maldonado, que mató ‘accidentalmente’ a una adolescente hace 40 años, y cuyo caso nunca fue juzgado, por lo que él argumento que prescribió, y el de Bernabé Celis, que golpeó a una mujer.

El los 2 casos, Vélez se puso del lado de los candidatos, pues las decisiones, o indecisiones judiciales los favorecen: en el caso de Celis, la Corte Suprema lo liberó, a pesar de las versiones contradictorias, entre lo que encontró la policía y lo que dijo posteriormente la mujer; y Lorduy nunca fue condenado, pero tampoco tuvo la menor intención de reparar a la familia de la víctima, aunque ahora habla del dolor que le causa.

Sobre los nexos de candidatos con clanes familiares, relaciones non sanctas o investigaciones, Vélez dijo en Hora 20: “Yo no creo en los delitos de familia, yo no creo en los delitos de sangre. Eso acabaría con la democracia en cualquier lugar del mundo”. Vélez aseguró que él mismo está siendo investigado, y que lo mismo ocurre con otros partidos, como Gustavo Petro. Incluso fue más agresivo y dijo que los demás partidos deberían ser vistos con los mismos ojos: en el Partido Verde, Marulanda tiene un hermano condenado a 30 años de cárcel en Estados Unidos por narcotráfico, y Sanguino, un hermano condenado por microtráfico en Bogotá.

“Revisemos todas las listas, para ver que todos están investigados. No tengo ninguna duda de que a Cambio Radical todo el mundo lo tiene en la mira por los resultados que va a obtener el próximo domingo”, dijo.

El artículo continúa abajo

Vélez reiteró que, como abogado, es inaceptable que se condene a una persona y toda su familia de por vida: “Condénese a Pepito Pérez y toda su familia por las próximas 10 generaciones. Eso para una democracia sería absolutamente grave”.

Araujo respaldó a Vélez, pero agregó un elemento adicional: que alguien esté investigado no es lo mismo a que alguien esté condenado. “Quien está investigado también está cubierto por el principio de presunción de inocencia”, dijo Araujo.

Cuando fue interrogado por la adhesión a Luis Alfredo Ramos al uribismo, investigado por parapolítica, Araujo lo que cuestionó fue la ineficiencia de la Corte Suprema de Justicia. “Me parece una aberración que la Corte Suprema de Justicia tenga hace más de 4 años a Luis Alfredo Ramos subiúdice, que incluso le notificara que lo iba a dejar en libertad, lo dejara en libertad, y 9 meses después todavía Luis Alfredo Ramos no ha podido ejercer sus derechos políticos porque la Corte no se toma el trabajo de producir una decisión. Cualquier órgano judicial del mundo que dure 4 años manteniendo a una persona encarcelada y subiúdice, sin proferir ningún tipo de decisión en firme, está actuando mal”, dijo.