Así, Zabaleta consiguió lo que fanfarroneó, pero con un resultado enteramente contrario, pues el día del altercado con Caicedo le dijo: “Usted quiere su escándalo, yo mañana voy a la Procuraduría, a ver si usted tiene para el abogado para defenderse, porque yo sí lo puedo hacer. ¿Me escuchó? Mañana tiene una quejita disciplinaria. Ese partecito [comparendo] son 300.000 pesos, pero yo a usted la hago destituir. Eso es una falta disciplinaria”.

Efectivamente, la patrullera fue citada este jueves en la Procuraduría pero para recibir un diploma en reconocimiento por “su responsabilidad, compromiso y entrega con los deberes que la patria y la comunidad le demandan”, registra el diario Extra.

Con este acto, el procurador Fernando Carrillo quiere destacar la ética de trabajo de la uniformada y mostrar a la sociedad que “Ser pillo no paga y Ser corrupto no aguanta”, agrega el medio. (Vea también: Denuncia de excandidato contra patrullera no tiene sustento; Policía aclara por qué)

La condecoración a Caicedo será en la cumbre empresarial ‘El sector privado en la lucha contra la corrupción’, que organizan la Procuraduría y la Supersociedades en el auditorio Antonio Nariño del Ministerio Público. (Vea también: Multas sin pagar de excandidato que ofendió a patrullera son con vehículos de Uber)

El tema central de ese evento es la responsabilidad del sector privado en la lucha contra la corrupción, pero resulta aún más significativo que allí se le entregue la condecoración a Caicedo porque, además del procurador Carrillo, estarán el Superintendente de Sociedades, Francisco Reyes Villamizar; el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, y el Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, de acuerdo con un comunicado de la Procuraduría.