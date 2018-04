Pese a que a muchas personas les pareció una buena campaña creativa, fueron más los que criticaron que uno de los distribuidores contratara a tres personas que padecen enanismo para esta estrategia de ventas.

Entre tanto, no se ha conocido una versión en medios de las personas enanas que participaron en la campaña para tener claro si ellos se sienten ofendidos, o si por el contrario se sienten incluidos y con algún tipo de opción laboral, lo que daría otra mirada a la situación.

Sin embargo, esta tuitera aseguró que así respondió una de ellas:

Encontré a uno de los enanos!!! Comentó esto: pic.twitter.com/z6D61uvbtE — Laura Grijalba (@LauraGrijalba10) 26 de abril de 2018

Al respecto, el presidente de la empresa de telecomunicaciones, Ignacio Román, señaló en Blu Radio: “Si hubiéramos puesto personas altas y hubiéramos dicho estamos en lo más alto seguro que nadie se hubiera espantado. Muchas veces las barreras no están en las personas si no están en los ojos que miran”.

Estas son algunas de las reacciones a favor y en contra de la campaña:

Perversa publicidad de Avantel. Y no solo por el mensaje, también por USAR personas de baja estatura, aprovechándose de la falta de oportunidades de empleo dignas, para una ridícula campaña publicitaria. https://t.co/1gDc6hfT1y — Armando Benedetti (@AABenedetti) 26 de abril de 2018

DENUNCIA PÚBLICA: @Avantel_sas pone a personas de muy baja estatura, los denominados “enanos”, a trabajar en sus campañas de venta de planes impulsando un oportunista slogan: “precios bajos”. Así de bajo ha caído todo.

Cortesía: @MaluBodeH pic.twitter.com/hLJfS0aNW8 — Felipe Pineda Ruiz (@pineda0ruiz) 26 de abril de 2018

Triste que Avantel tenga que abusar de la condición de un ser humano para promocionar un “servicio”. Poco profesionales y éticas sus estrategias. pic.twitter.com/eJfWnzJ36F —  Iván Peña Barrera (@ivandarpen) 24 de abril de 2018

Pero total, es un hit, muy bien por @Avantel_sas — Alejandro Moreno N. (@alejo627) 26 de abril de 2018

Es que joden por todo en serio, ahora se va a llamar “Blanca Nieves y las 7 personitas de talla baja” o deja de ser enanismo para llamarse “personitas de talla bajaismo” @Avantel_sas no es relevante y se hace controversia con una estupidez. — Jerson Bermeo (@Fck_Jer) 26 de abril de 2018

No le veo lo malo, o acaso cuál es la diferencia con contratar a una mujer porque es bonita para que haga una campaña o muestre una marca? — Oscar Carrillo (@Otalatita) 26 de abril de 2018

Si hubieran puesto una vieja en bikini o en topless o empelota nadie diría nada eso no les parece indignante La doble moral hipócrita de la gente pendeja y desocupada — @indignada (@d47a61a6e3334c2) 26 de abril de 2018

No entiendo porqué critican la publicidad de Avantel, acaso cuántas empresas en este país son incluyentes? SON CONTADAS. Dejen también tanta morrongueria — C a r v a j a l (@MaoCelisCa) 26 de abril de 2018

Ya veo a la tiranía progresista metiendo en problemas legales a @Avantel_sas, pero sobre todo, ya los veo quitándole el trabajo a estas personas que voluntariamente han decidido emplearse para repartir publicidad. Estaré pendiente del desarrollo de esto… pic.twitter.com/5Rdxuj2AJU — VanessaVallejo (@vanesavallejo3) 25 de abril de 2018

Por el mismo medio, Avantel difundió su respuesta:

Con respecto a la campaña “precios bajos”: pic.twitter.com/Qx0QT31hCp — Avantel Colombia (@Avantel_sas) 25 de abril de 2018

Román también dijo en la emisora: “El distribuidor ha querido hacer una campaña creativa jugando con que tenemos mejores precios que nadie y el tamaño de la estatura de unas personas que trabajan igual que trabajan los demás”.

En cuanto a las tres personas contratadas para la campaña dijo la controversia no que no van a ser despedidas porque “son unos vendedores comerciales con los mismos derechos de los otros que trabajan en la compañía” y “son más importantes esas personas que unos tweets”.

Román puntualizó en la emisora “lo importante es que se sientan integradas y tengan el mismo trabajo que puede tener una persona que tenga una estatura distinta”. También dijo que se contactará con ellos “para decirles que el problema indudablemente no está en ellos sino en las personas que hacen una representación de la realidad distinta a lo que queremos”.

Por último, anunció que para no “herir la sensibilidad de nadie” decidieron cambiar la camiseta que tiene el eslogan “precios bajos”. El directivo señaló que respeta las opiniones que generó la campaña y que para él “es una campaña creativa. No es tan relevante y es un juego de palabras que no insulta a nadie”.