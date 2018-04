“¿Tu madrazo favorito? dijo Eva.

“Yo me echo unos madrazos a veces”, respondió el candidato del Centro Democrático.

“Pero échate uno que estamos en horario no infantil”, dijo Eva.

Luego agregó: “Es que además no te pegan”, dando a entender que no lo imaginaba en esas.

No sin antes aclarar Duque que no “le pegan”, de pronto pronunció un sonoro “hay unas cosas que me saben a mierda”.