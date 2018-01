"Petro es tóxico", y más frases de Daniel Coronell sobre candidatos presidenciales

“Petro no será [presidente]. No tiene ninguna viabilidad por lo que representa, por su pobrísimo desempeño como administrador y por su forma de ser. Gustavo Petro es tóxico en cualquier alianza porque es el fantasma del castrochavismo con patas. No hay persona que encarne más claramente esos miedos que Petro”, dijo el periodista Daniel Coronell en una entrevista a La Silla Vacía, publicada este jueves.

Coronell, en esa charla, hizo un análisis de los candidatos, parecido al que escribió en su columna del pasado 23 de diciembre en Semana.

Las siguientes son algunas de las frases que el periodista le dijo a La Silla Vacía sobre los candidatos presidenciales.

Gustavo Petro

“No creo que Petro sea tan malo como Maduro, pero tampoco creo que la mayoría de los colombianos esté dispuesta a correr el riesgo de probarlo. Tiene un techo bajísimo, pero Petro en lugar de reconocerlo con madurez se empeña vanidosamente en una candidatura que solo le sirve a la derecha”.

“Sí, debió irse para el Senado. Habría jugado un papel importante, decisivo para el futuro de Colombia. En cambio como candidato presidencial es solo un escollo para la conformación de una coalición democrática”.

Germán Vargas Lleras

“Vargas también ha retrocedido respecto a sus propias posiciones, derechizando sus posturas sociales por un cálculo electoral”.

“Vargas por cuenta de ser quien es, y pese a sus defectos o quizás gracias a ellos, mal carácter, arbitrariedades, puede terminar siendo una garantía de independencia”.

“Igual pienso que esta vez Vargas no se merece ser Presidente”.

Sergio Fajardo

“Fajardo entra a la ducha pero no se moja. No quiere ser ni lo uno ni lo otro sino todo lo contrario. En este momento eso lo beneficia, pero más adelante tiene que tomar posiciones o desaparecerá en la irrelevancia”.

“El candidato de coalición debe ser capaz de portarse más como un jugador de equipo que como una luminaria individual. La relación con Claudia [López] y [Jorge] Robledo ha demostrado que él se ve más como lo segundo”.

Marta Lucía Ramírez

“Marta Lucía era más viable antes del abrazo de Andrés Pastrana. El pastranismo no existe más allá de Juan Carlos Pastrana, que últimamente ha perdido gracia, y se ha convertido en un señor amargado, sectario y excluyente”.

Iván Duque

“Tengo una buena opinión personal de él. Me parece juicioso, sensato y aplicado. Es una persona jóven a la que quizás le falte mucha experiencia para llegar al poder, pero ha ganado algo de peso propio. Creo que Iván Duque con Uribe -y ojalá después sin Uribe- va a tener un papel grande en el futuro de Colombia. Eso no significa que vaya a ser el presidente en 2018”.

Humberto de la Calle

“Humberto de la Calle es un hombre sensato, tiene una hoja de servicios muy distinguida y es una de las mejores opciones, pero carga con dos bacalaos: el del gobierno Santos y el de los escombros del Partido Liberal”.

“Creo que De la Calle tiene más asegurada su llegada a los libros de historia que a la segunda vuelta del año entrante”.