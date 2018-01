La estrategia de la Fiscalía para que 'La Gata' no tenga casa por cárcel

Además, la Fiscalía le pidió a la Procuraduría impugnar la decisión de darle casa por cárcel a López, conocida como ‘La Gata’.

El ente acusador explica que hace esa solicitud debido que no puede actuar en actuaciones judiciales de ese tipo.

La Fiscalía también sostiene que una decisión de casa por cárcel siempre debe estar respaldada por un concepto de Medicina Legal.

Por su parte, Diego Muñetón, abogado de ‘La Gata’, le dijo a RCN Radio que la detención domiciliaria de su defendida no es un beneficio, “sino […] un derecho reconocido”.

“La señora retornará a su casa, pero en calidad de privada de la libertad, porque se demostró […] la enfermedad grave que padece y el riesgo de infección que tendría en caso de permanecer en el centro médico”, aseguró Muñetón a ese medio.

El abogado, además, afirmó que Medicina Legal no puede determinar “en donde debe estar una persona y las condiciones sobre los cuales debe permanecer privada de la libertad”.

“La justicia no puede ser rey de burlas.Decisión de casa por cárcel de Enilce López no puede ejecutarse sin que medie concepto previo de Medicina Legal,el cual he instruido que lo asuma directamente director @MedLegalColombi Carlos Valdés, para garantizar su rigor”:Fiscal General

— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) January 3, 2018