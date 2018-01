¿No funcionó Claudia Palacios? Citynoticias vuelve a su antiguo presentador

El medio no aclaró si retornará el antiguo formato, pero desde el próximo lunes los televidentes verán de regreso a Nieto, que fue galardonado como Mejor presentador de opinión o noticias favorito en la última edición de los premios TVyNovelas.

El cambio lo anunciaron a través de los perfiles en redes sociales del canal, y han recibido cientos de comentarios positivos. Los televidentes se mostraron a favor de la decisión:

Que gran noticia, la verdad había dejado de ver el noticiero desde que Jonhatan dejo de presentarlo. — Raul Moreno (@raumoreno_) 9 de enero de 2018

Que buena noticia… Sin @claudiapalacios volveré a ver las noticias de las 8 — Nicolás Chaves Ardila (@Nicochaves19) 12 de enero de 2018

Cierto? Es que se había vuelto aburridor!! — Diana Marcela (@lafigueroas) 13 de enero de 2018

“Muy pero muy buenas noches mi amada bogota” bienvenido a mi casa nuevamente. Regresé el formato anterior con toooodoooos sus presentadores y sus secciones chao @claudiapalacios chao al presentador de deportes chao la plata chao el occio por favor @DarioRestrepo1 toma el mando — PATRICIA MORENO (@patymoreno_5) 14 de enero de 2018

Excelente, la verdad con @claudiapalacios dejé de verlos, ella presenta pésimo, nada que ver.. desde el 22 volveré a sintonizar City. Qué gran noticia, los felicito por sacar a Claudia, la verdad es que dañó todo. — Erica Córdova Peña (@EriMarCor) 14 de enero de 2018

Qué bueno 👏👏👏👏👏 ahora sí vuelvo a #CityNoticias de verdad que la anterior presentadora me daba sueño, era tan soberbia y aburrida!!!! Bienvenido @jnietoblanco 👏👏👏👏 — Diana Marcela (@lafigueroas) 13 de enero de 2018

Que bien @jnietoblanco gana premio y en recompensa lo sacan y ponen en reemplazo una presentadora que hunde el noticiero . Que vuelvan las noticias de Bogotá saquen al presentador de deportes muy cree a televidente bruto . 22 será un buen día — PATRICIA MORENO (@patymoreno_5) 13 de enero de 2018

EXCELENTE NOTICIA. Vuelve el noticiero de antes, que bueno. Porque ese estilito que le dieron con Claudia Palacios….nada que ver. Siempre es que la bajada de raiting sirve para hacerlos recapacitar. Que dicha!!! — Mario Andrés Zorro R (@MANDREZOR) 11 de enero de 2018

Menos mal. Lo vi en días pasados y lo habían vuelto otro noticiero nacional. — Camilo Saavedra (@qfdependiente) 9 de enero de 2018

Me alegra mucho volver a ver a @jnietoblanco en #CityNoticias de las 8:00 p.m. Y no solo regresa el carisma y la credibilidad que le imprime al informativo, sino que regresan las noticias de Bogotá. Nos vemos el lunes 22 en #Citynoticias. — [JUAN DAVID GUZMÁN™] (@juandag1981) 10 de enero de 2018

Uyyy que bien …esperamos con ansias el 22 para poder volver a ver las noticias de nuestra amada Bogotá al estilo de Jonathan — tenemos la 15 (@tenemosla15) 10 de enero de 2018

Las súplicas han servido!!! Se dieron cuenta que el noticiero perdió audiencia desde que copiaron el formato de Rcn y Caracol, el hijo pródigo vuelve a casa sr @jnietoblanco siempre bienvenido — Rocío Castro (@rochitocastro) 10 de enero de 2018

Que bueno que las directivas de @Citytv corrigieron sobre la marcha, no se puede perder la identidad del canal,su noticiero de las 8:00pm es diferente bien por @jnietoblanco, lo bueno no se cambia se mejora, @claudiapalacios esta en otra onda, puede aportar pero debe reinventarse — MILSON APARICIO G (@milapagar) 10 de enero de 2018

Y ojalá retorne el formato que hacía único al noticiero. El formato actual es más de lo mismo. @Citytv de las 8 era nuestro noticiero, de nuestra Bogotá. — Sylla (@Quilibu30) 10 de enero de 2018

Es la mejor noticia de este comienzo de año les cuento que deje de ver el noticiero porque el formato no me gustó y mucho menos que nos traten de ignorantes que tengan que darnos claves para que entendamos la información por favor respeto.Bienvenido Johnatan Nieto. — George (@JorgeL1262) 10 de enero de 2018

Huy si. Cambienlo de nuevo y ojala a como era antes porque ahorita el noticiero esta ABURRIDOR. No se ve el contexto concreto de la noticia. Entrevistas y análisis tediosos..y en cuanto a @claudiapalacios podrá ser buena periodista pero como presentadora, no no. Que pena con ella — El Nelson (@BlackSaurer) 9 de enero de 2018

En los perfiles de Facebook e Instagram hicieron comentarios similares. En la red exclusiva de fotografías, incluso dividieron el anuncio en varias publicaciones como un juego con sus seguidores y escribieron: “Adivina quién llega a #CityNoticias de las 8:00 P.M.”. Las personas reconocieron a Nieto y aplaudieron la decisión del canal.

El artículo continúa abajo

Palacios, por su parte, estuvo al frente del noticiero como directora y presentadora desde septiembre de 2017, el estreno de la nueva imagen fue para la visita del papa Francisco a Colombia.

Sin embargo, desde su llegada muchos televidentes habían criticado el cambio tan drástico que tuvo el formato del noticiero. Algunos de los comentarios:

Pésimo cambio👎👎Nos dejan sin opciones para ver noticias. Formato distante e igual a los demás. Extrañamos a @jnietoblanco y su equipo. — Lucia A (@luluk000) 8 de septiembre de 2017

Querida Jenny, las noticias de Bogotá siguen en un segmento a las 8pm, en @ArribaBogota y a las 12. Mi misión es hacer un noticiero nacional — Claudia Palacios (@claudiapalacios) 19 de septiembre de 2017

Muy mal ese cambio! City hacia la diferencia..ahora es mas de lo mismo y Jhonatan Nieto gana el premio y lo sacan? Escuchen al televidente! — Ofir Fernández Ortiz (@Ofir0816) 19 de septiembre de 2017

La verdad palacios da mucho sueño ya dan pereza verlos #CityNoticias …será cambiar de canal… pic.twitter.com/IvFKdtIkqu — el chakita (@don_chaka) 21 de septiembre de 2017

Extraño el anterior formato y el dinamismo de los presentadores, lo mismo que los demás #CityNoticias — Adriana Márquez (@NanaMarquez) 8 de septiembre de 2017

Todo se extraña; hasta la sección de farándula era fresca, diferente me encantaba como presentaban TODOS #CityNoticias noticiero del montón. — HEYDY TUNJAZIPA (@heyviv_azul) 7 de septiembre de 2017

No me gusto, cambie el canal y @jnietoblanco donde esta? el tiene un buen estilo para presentar las noticias. Que lastima. 😐 — osmancipe (@osmancipe) 7 de septiembre de 2017

El nuevo formato es igual que RCN y Caracol, la visita a las plazas, la sección de movilidad, eran secciones más cercanos a la gente… — Edward Carrasco (@ewistv) 7 de septiembre de 2017

No me gusta el formato. Dañaron a uno de los mejores noticieros del país… Los antiguos presentadores tenian más animo.. Q triste.. — JuanC (@JUAN52009) 7 de septiembre de 2017

No se que paso con @jnietoblanco pero, no me gusta muy rígida, superficial, muy RCN y Caracol. — Stefanny🥀 (@jxsefr) 7 de septiembre de 2017

el “nuevo” formato de noticias es tan genérico, un enfoque que pierde el objetivo con el atractivo del canal no me gusta #CityNoticias — nicolaz garcia (@NicolazG) 7 de septiembre de 2017

Que pasó con el noticiero City el de la gente, fresco amable, cercano al público, nos pusieron un noticiero igual al de los canales privados — carmenza colorado (@carmenzacd) 7 de septiembre de 2017

No, no, no que pasó con todos los maravillosos periodistas????? Dinámicos, amables, ahora todos acartonados, igual que los otros :( — Lilita (@lilasaral) 7 de septiembre de 2017

Nuevo eslogan:El noticiero sin la gente — karime (@karyta1509) 7 de septiembre de 2017

Desde los titulares del noticiero se vieron los cambios:

Luego de que Nieto ganara el premio como mejor presentador, el canal le hizo un video con su perfil. Este es parte del estilo que “extrañaban” la audiencia y que motivaron su regreso:

Palacios no saldrá de canal y estará a cargo de un espacio informativo desde las 9:00 de la noche, también desde el próximo 22 de enero.

Cambiamos de horario para ajustarnos a los tiempos del público que quiere noticias nacionales e internacionales, bien contadas, bien explicadas. Desde enero22 seremos #TuMundoHoy.Y a las 8pm regresa el Citynoticias de toda la vida, con @jnietoblanco. Mejor Hablemos irá a las 10pm pic.twitter.com/L00012yoMp — Claudia Palacios (@claudiapalacios) 9 de enero de 2018