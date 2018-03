“Tengo un amigo que quiere hacer un trío pero no había conseguido la otra persona, ¿no te le mides?”, preguntó a una de las víctimas, de 15 años, la proxeneta, según el testimonio que dio a una psicóloga de Medicina Legal, reproducido por El Heraldo.

“Al siguiente día me mandó una foto del señor y le dije que me parecía muy viejo y que me daba cosa, ella me insistió, pero yo le dije que no iba a hacer nada”, agregó.

Ante la negativa, la proxeneta adolescente la convenció de acompañarla al Centro Comercial Plaza del Sol, donde el hombre la esperaba en un carro.

Aunque insistió en que no quería hacer nada, Carrillo le dijo “con una mirada amenazante” que se subiera al carro y ella accedió. Luego fue llevada a un lugar, que no pudo establecer si era una casa o motel.

“La víctima afirmó que los dos detenidos se comenzaron a desvestir y que al ver que ella no hacía lo mismo el hombre se acercó a ella y le comenzó a quitar el uniforme de colegio que llevaba puesto”, dice el relato reproducido por El Heraldo, que agrega que el caso habría ocurrido en febrero.

Al finalizar el acto sexual, el hombre le dio 100 mil pesos, parte del cual le fue quitado por la proxeneta adolescente en el colegio.

“Con lo que te queda, cómprate una Postday (píldora del día después)”, pero esta no lo hizo y luego supo que estaba embarazada por una prueba que le hizo la proxeneta. Carrillo le mandó 2 pastillas para que abortara, pero ella no las tomó.

En otro de los casos, donde el acceso carnal habría ocurrido en noviembre de 2017, una adolescente fue sometida a una intervención quirúrgica para abortar. De acuerdo con El Heraldo, habría otros hombres involucrados, por lo que no se descarta que haya una red de prostitución con menores de colegios.