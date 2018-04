Lara Garzón, coordinador del centro de servicios judiciales de Paloquemao, en entrevista con Blu Radio aseguró que salía de compartir en un restaurante con sus compañeros de trabajo, después de un partido de fútbol en el sector de San Andresito de la 38, cuando fue abordado por un sujeto.

“Salimos a desayunar con los compañeros. Cuando salíamos del restaurante y nos estábamos despidiendo para tomar nuestros vehículos, un hombre se me acercó por la espalda, me agarró por el cuello y, después de decirme unas palabras, me disparó en dos oportunidades. Alcancé a reaccionar y ninguna de esas dos balas alcanzó a impactarme”, contó el juez en la emisora.