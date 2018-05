Mientras celebraba el Día de la Madre con sus familiares en el restaurante El Transportador —ubicado en el kilómetro 2 de la vía Cota-Chía— la joven decidió montar en esa atracción, pero su cabello se enredó con la polea del motor del carro que conducía en la pista.

Lo anterior lo confirmó Andrea Nieves, hermana de la víctima, a City Noticias, donde relató:

“Nos fuimos a la atracción de los karts. En la última vuelta a mi hermana se le suelta el cabello y resulta enganchada con el motor del carro. Su cuero cabelludo se le desprendió por completo ahí en la pista. Fue un momento traumático”.

La emergencia le provocó graves heridas en la cabeza a la mujer, por lo que le han tenido que practicar dos cirugías de reconstrucción capilar, y tendría un proceso largo de recuperación, señaló El Espectador.

Entre tanto, el reconocido restaurante lamentó el accidente y, a través de un comunicado, explicó:

“El restaurante El Transportador ha presentado los protocolos de seguridad antes y después del desafortunado accidente, dando asistencia y realizando los trámites de la póliza de seguros. Reiteramos que hemos estado y seguimos estando dispuestos a colaborar y solucionar de la manera más ágil los temas que conciernen a la salud de Angie Milena. Contamos con toda la documentación y pólizas requeridas”.

Pese a ello, la familia de la joven denunció, en el noticiero, deficiencia en la seguridad de las atracciones y en los planes de emergencia.

“No habían unas tijeras. No había un paramédico. No había un botiquín con todos los elementos. El motor no tenía ninguna protección y es lo que más me parece terrible […]. Los cascos están sueltos, la malla que dan no es la apropiada y obviamente el cabello siempre va a estar suelto. No nos dieron una instrucción, nunca nos dijeron recójase el cabello”, agregó la hermana de la afectada.