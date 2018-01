Chilenos rechazan que cura que habría encubierto a pedófilo vaya a misa del papa

La presencia del obispo Barros a la ceremonia litúrgica fue registrada varias veces por la transmisión televisiva, en la que se le vio acompañado por varios representantes religiosos de diversas regiones de Chile. El rechazo del sacerdote por su presunto encubrimiento se remonta a 2015, cuando fue promovido a obispo por Francisco, hecho que produjo varias protestas en las que tuvieron que intervenir las autoridades, informa 24 Horas.

En la misa que dio el Papa en Chile asistió un cura acusado de encubrir a pedófilos https://t.co/DT919MqvSp pic.twitter.com/1qTDP3HOeA — Clarín (@clarincom) 16 de enero de 2018

Pero no solo varios sectores chilenos critican a Barros, sino también al papa directamente. De hecho, antes de que empezara su visita se dio a conocer a través de panfletos una amenaza contra el pontífice. En el mensaje se exigía la liberación de los presos políticos.

Ya después de que el papa hubiera llegado al país, en las calles se vieron pancartas con duros mensajes que lo acusan, a su vez, de encubrir los escándalos de abusos sexuales por parte de sacerdotes católicos:

La visita también ha sido criticada por los costos que ha generado, ya que el arribo de Francisco al país costará en total unos 18 millones de dólares (cerca de 50 mil millones de pesos colombianos). Varias personas aseguran que esa inversión va en detrimento del Estado chileno, que se declara laico, indica La Vanguardia.

El rechazo a la llegada del papa Francisco a Chile se da a pesar de que horas después de arribar a suelo austral, el pontífice dijo sentir “dolor y vergüenza” por el daño “irreparable” que les han causado a los niños víctimas los abusos sexuales por parte de religiosos.

“Me quiero unir a mis hermanos en el episcopado, ya que es justo pedir perdón y apoyar con todas las fuerzas a las víctima”, dijo Francisco.

Sin embargo, la petición de perdón no les cayó muy bien a muchas personas. al menos eso indica la reacción de la ex primera dama del país Marta Larraechea, que dijo no creerle “nada” al papa argentino, agrega Clarín.

El pontífice terminará su visita a Chile el próximo jueves, cuando partirá con destino a Perú, donde permanecerá hasta el 21 de enero próximo.