Cuando las autoridades españolas le solicitaron colaborar con una requisa, Báez, quien estaba acompañado de su novia, intentó evadirla diciendo que él en Colombia es policía y que ha trabajado en los aeropuertos de Bogotá y Medellín.

Sin embargo, no obtuvo la respuesta esperada y le dejaron claro que eso no lo salvaba de la revisión.

“Que sea usted policía en Colombia no significa que aquí sea policía”, le respondió una agente española.

Báez no ocultó su nerviosismo y cuando le preguntaron por unas cajas de aguardiente y ron que este llevaba, el hombre afirmó, de forma titubeante, que las había comprado para unos amigos.

Los policías españoles comprobaron que las cajas contenían cocaína liquida y durante el control la agente española expresó su disgusto hacía Báez:

“De tontos no nos trates, sabías perfectamente lo que traías […], lo que pasa es que has hecho valer tu condición de policía para que mi compañero no te intentara revisar”.