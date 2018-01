Mensajes de celular podrían definir rumbo de caso de joven que mató a su novio

El fiscal del caso, Sergio Rondoni Caffa, dijo que en los próximos días se empezará una investigación detallada de los mensajes que intercambió la pareja días antes del asesinato, que ha conmocionado a toda Argentina. El representante del ente acusador dice tener pruebas que demuestran que la joven fue la última persona que estuvo con Pastorizzo.

Sin embargo, el asunto de los mensajes de celular no es menor, ya que con ellos se podría definir el tipo de relación que los jóvenes sostenían. Galarza asegura que entre los dos había una relación “liberal” y que hacía más de 2 meses que no se veían, pero solamente la justicia definirá la veracidad de esa versión y los posibles motivos del asesinato, informa Infobae.

En caso de que se demuestre que los dos no eran pareja, la defensa de Galarza podría argumentar que no hubo vínculo y, por ende, no hubo doble agravante en el crimen. Vale la pena recordar que, de momento, a la joven se le acusa de “homicidio doblemente calificado”.

Nahir, por ahora, está internada en un hospital psiquiátrico. La familia de Pastorizzo, por supuesto, está inconforme con la medida, y el padre de la víctima pidió que, como regalo de cumpleaños para su hijo (que los celebraría mañana), la “asesina” esté “en una celda y no en una cama de hospital”, cita Todo Noticias.

Por su parte, Marcelo Galarza, padre de la acusada, dijo que no justifica el crimen, pero aseguró que su hija “no es un monstruo” e indicó que Pastorizzo “la hostigaba”. Incluso, dijo que una vez tuvieron que llevar a Nahir al médico porque tenía “la entrepierna en carne viva y la espalda golpeada”. También dijo que los jóvenes se conocían desde que Nahir tenía 15 años, pero que ella nunca lo reconoció como novio, agrega La Gaceta.

Luego de cometer el crimen, Nahir escribió en su cuenta de Instagram un mensaje en el que decía que lo “amaba para siempre”. Luego, en la indagatoria, gritó que había sido ella quien había asesinado a Fernando y pidió que le quitaran la responsabilidad a su familia.

En las últimas horas ha habido varias protestas para exigir justicia por el asesinato.