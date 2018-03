Un total de 11 personas murieron en el accidente, que ocurrió exactamente en las montañas de Zagros, en Irán, cuando el avión viajaba desde el emirato de Sharjah hacia Estambul, capital turca, informa Independent.

Por ahora no se sabe cuál fue el motivo del accidente, aunque la agencia estatal iraní Irna dijo que las cajas negras de la aeronave pudieron ser recuperadas luego del siniestro.

El jet privado en el que viajaban Basaran, de 28 años, y sus amigas, era propiedad de una sociedad financiera de la familia de la novia, que era hija del millonario turco Huseyin Basaran, agrega Al Jazeera.

El artículo continúa abajo

Mina Basaran, que solía compartir muchas fotos en su cuenta de Instagram, se iba a casar en el próximo mes de abril con Murat Gezer, propietario de la cadena de tiendas de impresión Metprint.

La Media Luna Roja iraní (el equivalente a la Cruz Roja en ese país) dijo que en la zona del accidente se recuperaron 11 cuerpos: 8 pasajeros y 3 miembros de la tripulación. El ministro de Transporte de Turquía indicó que se enviaría un equipo especializado para que investigue lo sucedido.

#minabaşaran

This is very sad😞 I feel very sad,

may Allah be with their families and give them the patience 💔💔

Allah rahmet eylesin pic.twitter.com/utxIvtOzV4

— Kara.Turk (@Kara_turkk) 12 de marzo de 2018