El video, de 35 segundos de duración, “auténtico del Departamento de Estado”, fue capturado por una cámara infrarroja abordo de un avión de caza modelo F/A-18 que viajaba a 25 mil pies de altura, informa USA Today. El encuentro con el ovni habría ocurrido en la Costa Este del país.

La grabación fue publicada el viernes pasado por To the Stars Academy of Arts An Science (TTSA), un grupo privado de investigación científica liderado por Hal Puthoff, asesor de la Nasa y del Departamento de Defensa, y James Semivan, antiguo miembro de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), agrega ABC News.

A raíz de la revelación, Chris Mellon, asesor de la TTSA y exvicesecretario de Defensa para la Inteligencia en los gobiernos de Bill Clinton y George W. Bush, criticó lo que él considera falta de investigación sobre lo que podría haber detrás del video recién revelado, escribió en The Washington Post. También dijo que es hora de dejar de lado los tabúes que hay con los ovnis y que es hora de escuchar a los pilotos que pueden tener información clave.

El registro se da a conocer pocos meses después de que salieran a la luz otros videos desclasificados que mostrarían encuentros entre miembros de la Armada de Estados Unidos con objetos voladores no identificados, y que fueron difundidos por The New York Times en diciembre pasado.

El Departamento de Estado no se ha manifestado sobre el video, aunque en diciembre confirmó que el gobierno estadounidense había puesto en marcha un programa para investigar los reportes de ovnis hasta 2012.